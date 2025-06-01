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Поезд столкнулся с фурой в результате обрушения моста в Брянской области
Фото: телеграм-канал Mash
Обрушение моста произошло в Брянской области вечером в субботу, 31 мая. В момент ЧП по виадуку проезжала фура. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
После обрушения она оказалась на железнодорожных рельсах, где в нее сразу же врезался пассажирский поезд.
Специалисты МЧС проводят аварийно-спасательные работы на месте происшествия. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
В район проведения работ направлены дополнительные силы МЧС, аварийно-спасательное оборудование, а также световые башни для проведения работ в ночное время.