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05 ноября, 15:31

Культура

Директор Театра Вахтангова призвал не прощать уехавших из РФ после начала СВО артистов

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Решение ряда артистов уехать из России после начала специальной военной операции можно назвать подлостью. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Отвечая на вопрос, надо ли прощать уехавших, если они захотят вернуться, Крок заявил, что не может говорить за всех. К тем, кого он считает предателями, у него крайне отрицательное отношение, в трудный момент, по его мнению, Родину не бросают.

Крок напомнил, что эти люди получили в России деньги, звания и популярность. Уехав, они, по его оценке, изменили Родине ради собственных политических амбиций.

"Получив здесь все, заработав здесь миллионы, плюнуть и уехать – просто подлость, а подлость прощать нельзя, как бы мы их ни любили", – сказал Крок.

Ранее народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков заявил, что российская культура не понесла потерь из-за отъезда ряда артистов после начала спецоперации. По его мнению, успех этих деятелей был мимолетным, так как в их творчестве нет вечности.

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