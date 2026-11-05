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05 ноября, 15:01

Экономика

McDonald’s расширит линейку бюджетных комбо на фоне падения продаж в США

Фото: AP Photo/Damian Dovarganes

Сеть ресторанов McDonald’s намерена привлечь покупателей недорогими наборами блюд после снижения продаж на американском рынке. Об этом сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на генерального директора компании Криса Кемпчински.

По его данным, сеть проверяет спрос на комбо с фиксированной стоимостью в 1,9 тысячи ресторанов США. Еще около 4 тысяч заведений, работающих по франшизе, уже включили такие предложения в меню.

Выступая перед инвесторами, Кемпчински заявил, что клиенты должны получать понятную выгоду при каждом выборе McDonald’s. Он подчеркнул необходимость предлагать доступные по цене блюда, особенно для посетителей с невысокими доходами.

Между тем с июля по сентябрь 2026 года продажи в американских ресторанах сети, работающих не менее года, уменьшились на 0,2%. По данным AP, это первое квартальное снижение показателя с начала 2025 года.

Агентство связывает ситуацию с ростом стоимости жизни и цен на бензин в США. На фоне увеличения расходов американцы стали чаще отказываться от посещения заведений быстрого питания.

Ранее сообщалось, что американская сеть KFC решила заменить напитки Pepsi на продукцию Coca-Cola в США впервые за 40 лет. Это произойдет с января 2027 года, а завершить переход планируют к весне. Президент KFC в США Кэтрин Тан-Гиллеспи отмечала, что новое сотрудничество поможет обновить рестораны, расширить меню и привлечь гостей, а Coca-Cola подтвердила, что ее напитки поставят примерно в 3,6 тысячи заведений.

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