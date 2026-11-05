Джим Моррис покинет пост президента Pixar после 12 лет руководства

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Президент американской анимационной студии Pixar Джим Моррис оставит свою должность 4 января 2027 года, его преемником станет Джонатан Гарсон. Об этом сообщает журнал Variety.

Моррис руководил студией 12 лет.

"Я отойду от повседневного управления… Я не могу представить никого, кто лучше Гарсона мог бы продолжить дело всеми любимой студии", – заявил он.

О кадровых перестановках 4 ноября объявил председатель Disney Entertainment and Studios Алан Бергман. После ухода с поста Моррис станет почетным президентом Pixar.

Гарсон будет отвечать за производство и операционную деятельность студии вместе с креативным директором Питом Доктером. В Disney он работает более 30 лет, в Pixar – с 2010 года, а сейчас занимает пост генерального менеджера.

Моррис при этом сохранит роль исполнительного продюсера мультфильма "Суперсемейка-3", выход которого запланирован на июнь 2028 года. Также он займется наставничеством и технологическими проектами.

Ранее Тим Кук объявил об уходе с поста генерального директора корпорации Apple и переходе на должность председателя совета директоров. С 1 сентября компанию возглавляет Джон Тернус, который до этого был старшим вице-президентом по аппаратному обеспечению Apple.

