Новости регионов: в Амурской области девять вагонов сошли с рельсов

В Амурской области транспортная прокуратура проводит проверку после схода с рельсов девяти вагонов на станции Белогорск-1 Забайкальской железной дороги. Инцидент произошел около полудня по местному времени. Никто не пострадал. На месте работает восстановительный поезд.

В Дагестане движение на одной из дорог парализовало стадо баранов. Как животные оказались на оживленной трассе – неизвестно. В заторе застряли десятки автомобилей, включая участников автопробега на спорткарах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.