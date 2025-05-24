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Новости

24 мая, 11:15

Происшествия

Новости регионов: в Амурской области девять вагонов сошли с рельсов

Новости регионов: в Амурской области девять вагонов сошли с рельсов

После аварии на трассе М-12 в Подмосковье задержали водителя микроавтобуса

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В Амурской области транспортная прокуратура проводит проверку после схода с рельсов девяти вагонов на станции Белогорск-1 Забайкальской железной дороги. Инцидент произошел около полудня по местному времени. Никто не пострадал. На месте работает восстановительный поезд.

В Дагестане движение на одной из дорог парализовало стадо баранов. Как животные оказались на оживленной трассе – неизвестно. В заторе застряли десятки автомобилей, включая участников автопробега на спорткарах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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