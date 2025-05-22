Массовое ДТП произошло на 73-м километре внутренней стороны МКАД

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На 73-м километре внутренней стороны МКАД произошло массовое ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, столкнулись грузовик и несколько легковых автомобилей. На месте аварии работают оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.

Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километра. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде женщина погибла после наезда "Газели". Водитель сбил ее при движении по тротуару задним ходом. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Женщина скончалась от полученных травм.

До этого на северо-востоке Москвы столкнулись грузовик и "Газель". Инцидент произошел на внутренней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе Березовой аллеи. В результате водитель последнего транспортного средства скончался от полученных травм на месте ДТП.