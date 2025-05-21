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21 мая, 12:34

Происшествия

Пешеход погиб в ДТП на юге Москвы

Фото: 123RF/svetlanaevgrafova

На юге Москвы в ДТП погибла женщина-пешеход. Об этом сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции по столице.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на улице Борисовские пруды. Водитель автомобиля "Мерседес" наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая от полученных травм погибла на месте.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве на улице Сущевский Вал произошло ДТП с участием мотоциклиста. На месте происшествия работали оперативные службы. О пострадавших информация не поступала.

Еще одна авария произошла 20 мая на 4-м километре трассы "Северный обход Одинцово". Предполагается, что на месте водителя был гонщик Василий Куденко. В некоторых телеграм-каналах говорилось, что он, находясь за рулем спорткара McLaren, столкнулся с отбойником. После этого машина отлетела на ограждение с другой стороны дороги, загорелась и взорвалась.

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