Спорткар разбился и взорвался на платной трассе в Одинцове

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Подмосковные полицейские организовали проверку после ДТП с участием легкового автомобиля на трассе М-1 в Одинцовском округе, передает пресс-служба областного ведомства.

Авария произошла на 4-м километре трассы "Северный обход Одинцово", уточнили в МВД. Согласно предварительным данным, водитель 1981 года рождения врезался в дорожное ограждение, после чего авто загорелось.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают над выяснением всех причин ДТП. Также уточняется состояние водителя и пассажира.

Предполагается, что на месте водителя был гонщик Василий Куденко. Некоторые телеграм-каналы сообщали, что он, находясь за рулем спорткара McLaren, столкнулся с отбойником. После этого автомобиль отлетел на ограждение с другой стороны дороги, загорелся и взорвался.

Еще одна авария со столкновением произошла ранее на северо-западе Москвы. На 68-м километре МКАД врезались машина и автобус, следовавший по маршруту № 313. В результате пострадал водитель последнего транспортного средства.

До этого четыре человека погибли и еще двое пострадали в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Подмосковье. Инцидент произошел на 67-м километре трассы М-8 "Холмогоры". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".