Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Следователи подмосковного СКР возбудили уголовное дело после смертельного ДТП под Сергиевым Посадом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного по данному факту", – говорится в сообщении.

Речь идет о статье 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

При этом, по данным областной прокуратуры, количество погибших в результате дорожного инцидента достигло 4 человек, все они погибли на месте. При этом еще двое, водитель и пассажир, пострадали.



Предварительно установлено, что 17 мая 2025 года водитель пассажирского микроавтобуса, двигаясь по автодороге М-8 "Холмогоры", совершил столкновение с грузовой автомашиной.

Изначально сообщалось лишь о двух погибших и еще четырех пострадавших. На тот момент сотрудники Госавтоинспекции проводили мероприятия для установления всех обстоятельств ДТП.

