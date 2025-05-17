Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Два человека погибли и еще четверо пострадали в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Трагедия произошла примерно в 14:20 17 мая на 67-м километре автодороги М-8 "Холмогоры". По предварительным данным, микроавтобус Mercedes-Benz врезался в "КамАЗ".

"В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее в подмосковном Одинцово произошло ДТП с участием трех грузовиков. Инцидент произошел на 289-м километре ЦКАД. В результате пострадал водитель одной из машин, его доставили в больницу.

