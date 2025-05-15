Один человек пострадал в ДТП с тремя грузовиками на ЦКАД под Одинцовом

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Один человек пострадал в ДТП на 289-м километре ЦКАД в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Московской области.

Авария произошла 15 мая примерно в 14:10. В результате ДТП с участием трех грузовиков пострадал водитель одной из машин, его доставили в больницу.



"На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда", – добавили в МВД.

Ранее автомобиль загорелся на Юго-Восточной хорде в Москве. Из-за этого движение в сторону шоссе Энтузиастов оказалось затруднено. Позже огонь распространился на 42 квадратных метра. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. В тушении участвовали пять пожарных и одна единица техники. Никто не пострадал.

