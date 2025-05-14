Число пострадавших в ДТП в Курской области увеличилось до 21

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Число пострадавших в массовом ДТП в Курской области увеличилось до 21 человека, среди которых 3 погибших. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

"К глубокой скорби, в больнице скончалась пострадавшая в результате массового ДТП под Железногорском", – подчеркнул глава региона.

Погибшей оказалась 37-летняя женщина, ее травмы были очень тяжелыми, поэтому врачи не смогли ее спасти. Хинштейн выразил соболезнования семье и близким женщины.

По его информации, в больницах находятся 15 человек, а остальным медицинскую помощь оказали на месте – они будут проходить амбулаторное лечение.

ДТП произошла 14 мая недалеко от села Михайловка. Автобус "ЛиАЗ", который ехал в сторону садовых участков, столкнулся с иномарками Hyundai Solaris и Toyota RAV4. Сначала сообщалось о двух погибших – водителях двух автомобилей. Кроме того, среди пострадавших были люди в тяжелом состоянии.

