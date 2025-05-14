Два человека погибли в ДТП с автобусом в Курской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Два человека погибли и еще 17 получили травмы разной степени тяжести в результате ДТП с автобусом в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел 14 мая примерно в 15:00 неподалеку от села Михайловка в Железногорском районе. Как рассказал Хинштейн, рейсовый автобус "ЛиАЗ" автотранспортного предприятия Железногорска ехал в сторону дачи Жуковец. В результате он допустил столкновение с двумя машинами – Hyundai Solaris и Toyota RAV4.

По словам врио губернатора Курской области, водители двух автомобилей погибли. Среди 17 пострадавших есть два человека, состояние которых оценивается как тяжелое. Последних доставляют в Железногорскую и Курскую областную больницы.

"Вся необходимая помощь будет обязательно оказана", – отметил Хинштейн.

На место ДТП направлена временно исполняющая обязанности главы Минздрава Курской области Екатерина Письменная для организации и координации работы экстренных служб. Также в районе, где произошла авария, задействованы сотрудники областного ГАИ и прокуратуры, которые выясняют обстоятельства случившегося.

В связи с произошедшим Хинштейн выразил искренние соболезнования родственникам погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее мотоциклист насмерть сбил пешехода на юго-западе Москвы. Инцидент произошел на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко. Женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный светофор. В этот момент на нее наехал водитель на мотоцикле Yamaha.

Из-за произошедшего движение в сторону области было затруднено. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты и попросили быть аккуратнее рядом с пешеходными переходами, снижать перед ними скорость и пропускать людей.

