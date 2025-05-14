ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

ДТП произошло на Кутузовском проспекте Москвы. Об этом сообщили очевидцы.

Свидетели аварии уточнили, что автомобили Skoda и Mitsubishi столкнулись лоб в лоб. В связи с этим движение в сторону центра затруднено.

По некоторым данным, одному из автомобилистов потребовалась помощь врачей, поэтому его госпитализировали. Сейчас на месте ДТП задействованы экстренные службы и сотрудники ГИБДД.

Ранее шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Бийске Алтайского края. Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автобусом ПАЗ, перевозившим сотрудников одного из местных предприятий.

В результате пострадали четыре пассажира автобуса, водитель автомобиля и его пассажир. Всем была оказана срочная медицинская помощь. По предварительной информации, водитель за рулем Mitsubishi Lancer находился в состоянии алкогольного опьянения.