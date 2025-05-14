14 мая, 10:08Происшествия
ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
ДТП произошло на Кутузовском проспекте Москвы. Об этом сообщили очевидцы.
Свидетели аварии уточнили, что автомобили Skoda и Mitsubishi столкнулись лоб в лоб. В связи с этим движение в сторону центра затруднено.
По некоторым данным, одному из автомобилистов потребовалась помощь врачей, поэтому его госпитализировали. Сейчас на месте ДТП задействованы экстренные службы и сотрудники ГИБДД.
Ранее шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Бийске Алтайского края. Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автобусом ПАЗ, перевозившим сотрудников одного из местных предприятий.
В результате пострадали четыре пассажира автобуса, водитель автомобиля и его пассажир. Всем была оказана срочная медицинская помощь. По предварительной информации, водитель за рулем Mitsubishi Lancer находился в состоянии алкогольного опьянения.
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