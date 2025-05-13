Авария с участием трех автомобилей произошла на 106-м км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне 106-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

Движение в районе аварии затруднено на 3,5 километра, в связи с чем транспортное ведомство призвало выбирать альтернативные пути объезда.

На месте ДТП работают оперативные службы. Они выясняют обстоятельства случившегося и уточняют данные о пострадавших.

Ранее на Славянском бульваре грузовик съехал с дороги. Из-за произошедшего движение в районе дома 7, корпуса 1, оказалось затруднено на 400 метров.

12 мая ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на улице Подольских Курсантов. Из-за аварии движение в направлении Липецкой и Дорожной улиц осуществлялось по одной полосе из двух.

В Госавтоинспекции Москвы уточняли, что в этом районе столкнулись два грузовика. В результате произошедшего никто не пострадал.

