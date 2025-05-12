12 мая, 15:16Происшествия
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на улице Подольских Курсантов
В настоящее время на месте аварии находятся оперативные службы города. Они работают над выяснением всех обстоятельств случившегося.
ЧП повлияло на транспортный поток, из-за чего движение в направлении Липецкой и Дорожной улиц осуществляется только по одной полосе из двух. В связи с этим водителям рекомендуют искать пути объезда.
Как позднее уточнили в столичной Госавтоинспекции, столкнулись два грузовых автомобиля, никто не пострадал. На месте задействованы сотрудники ведомства.
Еще одно ДТП произошло ранее в ТиНАО. Там столкнулись две иномарки. От удара машины получили сильные повреждения. Пострадали оба водителя. Одного из них в больницу доставили санитарным вертолетом.
До этого ЧП с участием автомобиля и пешехода случилось на внешней стороне 103-го километра МКАД в районе Луговой улицы. На месте происшествия также работали оперативные службы столицы.
Грузовик опрокинулся при аварии на улице Подольских Курсантов