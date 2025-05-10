10 мая, 10:42Происшествия
ДТП произошло на 103-м км МКАД в районе Луговой улицы
Фото: 123RF/bilanol
ДТП произошло на внешней стороне 103-го километра МКАД в районе Луговой улицы, передает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, на указанном участке дороги произошла авария с участием автомобиля и пешехода. На месте ЧП работают оперативные службы города.
В настоящее время выявляются обстоятельства ДТП и информация о пострадавших.
"Движение в районе ДТП затруднено на 1 километр. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – подчеркнули в Дептрансе.
Ранее автобус туристами из России попал в аварию недалеко от города Хагуэй-Гранде на Кубе. В результате произошедшего 1 человек был доставлен в больницу. При необходимости пострадавшим россиянам окажут необходимую помощь по консульской линии.
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