Водитель грузовика погиб при ДТП в Истре

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Четыре автомобиля столкнулись на 314-м километре ЦКАД, в результате чего погиб водитель грузовика, передает пресс-служба подмосковной полиции.

ДТП произошло около 08:10 в районе Истры. Согласно предварительным данным, водитель грузового автомобиля "Скания" въехал в попутный грузовик "Мерседес" и две легковушки.

Как пояснили в ведомстве, на месте погиб водитель первой машины, а сидящий за рулем второй получил травмы.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее два человека пострадали в результате столкновения товарного поезда с "КамАЗом", груженным кегами пива, в Тейкове Ивановской области. Поезд проехал еще около километра после аварии, прежде чем остановиться. Водитель и пассажир грузовика живы, но получили серьезные травмы.

