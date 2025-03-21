Автобус без пассажиров съехал в кювет в Подмосковье

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Автобус без пассажиров съехал в кювет в городском округе Шатура Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

По данным правоохранителей, авария произошла примерно в 05:30 21 марта. Водитель транспортного средства совершил съезд в кювет возле дома в деревне Бордуки. В результате ДТП никто не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят работу по выяснению обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее в городе Юрге Кемеровской области произошла авария с участием машины скорой помощи. По предварительным данным, 72-летний водитель автомобиля "Лада Калина" не уступил дорогу машине скорой помощи, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

Травмы получили 44-летний водитель и 54-летняя фельдшер скорой помощи. Кроме того, 78-летняя пациентка, находившаяся в машине скорой, скончалась.