Lexus на большой скорости сбил пешехода у Щелковского автовокзала в Москве

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Водитель за рулем Lexus сбил на большой скорости пешехода на дублере Щелковского шоссе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

По предварительной информации, водитель, проезжая в сторону Уральской улицы, наехал на пешехода. Пострадавший был госпитализирован.

При этом владелец Lexus двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта, со скоростью, превышающей допустимые 100 километров в час, уточнили правоохранители. В это время пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют детали аварии.

Ранее в подмосковных Озерах на 82-м километре автодороги Озеры – Кашира водитель сбил ограждения и вылетел в реку. В результате ДТП мужчина погиб. По предварительным данным правоохранителей, водитель не справился с управлением.

До этого в ТиНАО при столкновении трех машин пострадали три человека. По данным столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло на улице Героя России Чернышева. Пострадавших в аварии госпитализировали.