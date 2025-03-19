РИА Новости: прицеп с шестью кроссоверами сгорел в подмосковном Серпухове

Прицеп с шестью новыми кроссоверами сгорел на трассе А-108 в подмосковном Серпухове. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Собеседник агентства добавил, что открытое горение было оперативно ликвидировано. В тушении пожара были задействованы 12 человек и 3 единицы техники.

Ранее легковой автомобиль загорелся на Ярославском шоссе в Москве. Инцидент произошел в районе дома 19, строения 1, во второй полосе движения. В результате случившегося движение было затруднено на 3 километра. В связи с этим водителей призывали выбирать пути объезда.

Кроме того, автобус, в котором находились 70 пассажиров, загорелся по ходу движения в городе Салавате. Специалисты потушили возгорание в моторном отсеке на площади 0,5 квадратного метра. Пассажиры эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал.