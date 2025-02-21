21 февраля, 11:00Происшествия
Автомобиль загорелся на Ярославском шоссе в Москве
Фото: 123RF/bilanol
Легковой автомобиль загорелся на Ярославском шоссе в Москве, сообщила пресс-служба департамента транспорта города.
Инцидент произошел в районе дома 19, строения 1, во второй полосе движения. В результате случившегося движение оказалось затруднено на три километра. В связи с этим водителей призвали выбирать пути объезда.
В настоящий момент на месте работают сотрудники оперативных служб города. Они устанавливают обстоятельства случившегося и уточняют информацию о пострадавших.
Ранее подобный инцидент произошел на Северо-Восточной хорде (СВХ). Машина загорелась в районе Березовой аллеи. Это также привело к затруднению движения, данные о пострадавших и детали произошедшего не сообщались.
На Ярославском шоссе в результате ДТП сгорел автомобиль