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Легковой автомобиль загорелся на Ярославском шоссе в Москве, сообщила пресс-служба департамента транспорта города.

Инцидент произошел в районе дома 19, строения 1, во второй полосе движения. В результате случившегося движение оказалось затруднено на три километра. В связи с этим водителей призвали выбирать пути объезда.

В настоящий момент на месте работают сотрудники оперативных служб города. Они устанавливают обстоятельства случившегося и уточняют информацию о пострадавших.

Ранее подобный инцидент произошел на Северо-Восточной хорде (СВХ). Машина загорелась в районе Березовой аллеи. Это также привело к затруднению движения, данные о пострадавших и детали произошедшего не сообщались.

