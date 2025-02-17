17 февраля, 18:09Происшествия
Автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Машина загорелась на Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе Березовой аллеи в Москве, передает пресс-служба столичного Дептранса.
По данным ведомства, инцидент произошел в правой полосе. Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы города и выясняют обстоятельства произошедшего, а также уточняют информацию о пострадавших.
Из-за аварии движение затруднено на 1,7 километра. Дептранс призвал водителей искать пути объезда.
Накануне автомобиль сгорел на внешней стороне Садового кольца, в районе Октябрьского тоннеля. Движение из-за загоревшегося автомобиля было перекрыто в обе стороны.
Еще одно ДТП с возгоранием автомобиля произошло на Ленинградском шоссе в районе дома 3, строения 1. Из-за ЧП движение в районе было затруднено на 2 километра.
На Ярославском шоссе в результате ДТП сгорел автомобиль