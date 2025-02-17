Автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Машина загорелась на Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе Березовой аллеи в Москве, передает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, инцидент произошел в правой полосе. Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы города и выясняют обстоятельства произошедшего, а также уточняют информацию о пострадавших.

Из-за аварии движение затруднено на 1,7 километра. Дептранс призвал водителей искать пути объезда.

Накануне автомобиль сгорел на внешней стороне Садового кольца, в районе Октябрьского тоннеля. Движение из-за загоревшегося автомобиля было перекрыто в обе стороны.

Еще одно ДТП с возгоранием автомобиля произошло на Ленинградском шоссе в районе дома 3, строения 1. Из-за ЧП движение в районе было затруднено на 2 километра.