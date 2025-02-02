Массовое ДТП произошло в подмосковном Подольске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием шести автомобилей произошло в подмосковном Подольске, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Изначально на улице Кирова примерно в 18:30 столкнулись две машины. Затем одна из них повредила еще шесть транспортных средств, которые были припаркованы неподалеку, уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, в происшествии никто не пострадал. Однако машины получили повреждения разной степени. В причинах инцидента разбираются правоохранители на месте.

Между тем три автомобиля столкнулись на автодороге Тюмень – Каменка – граница Свердловской области вечером 2 февраля. В результате ДТП погибли четыре человека: супружеская пара, их 8-летняя дочь и ее сестра в возрасте от 9 до 12 лет. Их третий ребенок находится под присмотром врачей с тяжелыми ранениями.

По предварительным данным, ДТП произошло по причине того, что один из участников инцидента выехал на встречную полосу.