Количество погибших в ДТП в Тюменской области возросло до четырех

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Тюменской области"

Пострадавшая в ДТП в Тюменской области девочка в возрасте от 9 до 12 лет скончалась. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в аварии погибли ее родители и 8-летняя сестра. Еще одна сестра погибшей госпитализирована в медицинское учреждение с тяжелыми ранениями.

Три автомобиля столкнулись на автодороге Тюмень – Каменка – граница Свердловской области вечером 2 февраля. Помимо девочки, в аварии погибли три человека, в том числе ребенок. Еще шесть человек оказались ранены.

По предварительным данным, ДТП произошло по причине того, что один из участников инцидента выехал на встречную полосу.