Три человека погибли в ДТП в Тюменской области

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Шестеро человек пострадали и еще трое, в том числе ребенок, погибли в результате аварии в Тюменской области, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Сообщается, что ДТП произошло на автодороге Тюмень – Каменка – граница Свердловской области. Там столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным ведомства, один из участников инцидента выехал на встречную полосу. Правоохранители устанавливают причины происшествия.

Ранее в результате аварии, произошедшей на внешней стороне 36-го километра МКАД перед съездом № 35А, погиб один человек. Изначально там произошло ДТП с участием двух машин. Во время оформления документов в одну из них врезался фургон.