02 февраля, 18:17Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Тюменской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Шестеро человек пострадали и еще трое, в том числе ребенок, погибли в результате аварии в Тюменской области, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Сообщается, что ДТП произошло на автодороге Тюмень – Каменка – граница Свердловской области. Там столкнулись три автомобиля.
По предварительным данным ведомства, один из участников инцидента выехал на встречную полосу. Правоохранители устанавливают причины происшествия.
Ранее в результате аварии, произошедшей на внешней стороне 36-го километра МКАД перед съездом № 35А, погиб один человек. Изначально там произошло ДТП с участием двух машин. Во время оформления документов в одну из них врезался фургон.
Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями на Можайском шоссе