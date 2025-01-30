Минздрав: состояние пострадавших в ДТП под Самарой оценивается как тяжелое

30 января, 09:46Происшествия
Фото: epp.genproc.gov.ru
Три человека, которые пострадали в результате столкновения грузовика с микроавтобусом под Самарой, находятся в тяжелом состоянии в больнице. Об этом РИА Новости рассказали в региональном Минздраве.
По данным ведомства, двое умерли до прибытия скорой помощи на место происшествия, а еще один человек скончался в больнице.
При этом, как утверждает пресс-служба регионального центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС, изначально в результате аварии пострадали пять человек и еще двое погибли.
По данным ГУ МВД России по региону, в 04:30 по московскому времени водитель микроавтобуса Toyota на дороге Обход –Тольятти наехал на стоявший грузовик. Все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе.
Ранее 12 человек пострадали в крупном ДТП, произошедшем на юге Москвы. На пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель "КамАЗа", проехав перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с автобусом и тремя автомобилями.
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