Минздрав: состояние пострадавших в ДТП под Самарой оценивается как тяжелое

Фото: epp.genproc.gov.ru

Три человека, которые пострадали в результате столкновения грузовика с микроавтобусом под Самарой, находятся в тяжелом состоянии в больнице. Об этом РИА Новости рассказали в региональном Минздраве.

По данным ведомства, двое умерли до прибытия скорой помощи на место происшествия, а еще один человек скончался в больнице.

При этом, как утверждает пресс-служба регионального центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС, изначально в результате аварии пострадали пять человек и еще двое погибли.

По данным ГУ МВД России по региону, в 04:30 по московскому времени водитель микроавтобуса Toyota на дороге Обход –Тольятти наехал на стоявший грузовик. Все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе.

Ранее 12 человек пострадали в крупном ДТП, произошедшем на юге Москвы. На пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель "КамАЗа", проехав перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с автобусом и тремя автомобилями.

