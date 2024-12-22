Двенадцать человек пострадали в крупном ДТП на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Крупное ДТП произошло на юге Москвы, пострадали 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель КАМАЗ, проехав перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с автобусом и тремя автомобилями.

В свою очередь, Дептранс сообщил, что ДТП произошло с участием грузового и легковых автомобилей, а также автобуса 751 маршрута коммерческого перевозчика и электробуса 765 маршрута.

В результате аварии погибших нет, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, их травмы не представляют угрозу для жизни. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают все детали произошедшего.

Ранее на юге Москвы произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Предварительно установлено, что на улице Москворечье водитель автомобиля Fiat Ducato сбил мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.