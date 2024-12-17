РИА Новости: сбитый в ТиНАО 9-летний мальчик страдал аутизмом

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мальчик, которого сбила водитель Porsche в ТиНАО, страдал аутизмом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, ребенок страдал аутизмом", – сказал собеседник агентства.

Авария произошла в субботу, 14 декабря. Женщина в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением автомобиля и выехала на тротуар, где сбила 9-летнего мальчика и его няню. От полученных травм ребенок скончался в одной из столичных больниц. Няню госпитализировали.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

В понедельник, 16 декабря, суд Москвы арестовал женщину, которая находилась за рулем автомобиля. Решение о заключении под стражу подозреваемой было принято с учетом позиции прокуратуры. Сама женщина признала вину, однако попросила не арестовывать ее.