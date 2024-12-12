Водитель иномарки погиб в ДТП на Воздвиженке

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Один человек погиб в ДТП на улице Воздвиженке. Об этом заявила столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале.

Предварительно ГАИ установила, что водитель BMW столкнулся с автобусом, который стоял на остановке общественного транспорта. После этого легковушка загорелась. Из-за ЧП водитель BMW скончался на месте.

Кроме того, в результате аварии пострадали три пассажира автобуса, у них зафиксированы травмы различной степени.

Специалисты Госавтоинспекции совместно с правоохранителями разбираются в деталях случившегося. В настоящее время движение в районе ДТП ограничено, автомобилистов просят объезжать этот участок.

Ранее женщина стала жертвой дорожной аварии в ТиНАО. Водитель автомобиля "Ситроен" столкнулся грузовым автомобилем "Даф" на пересечении Варшавского шоссе и трассы А107.

