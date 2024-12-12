Один человек погиб в ДТП в ТиНАО

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Один человек стал жертвой дорожной аварии в ТиНАО. Информация о происшествии появилась в официальном телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"На пересечении Варшавского шоссе и трассы А107 водитель автомобиля "Ситроен" совершил столкновение с грузовым автомобилем "Даф". В результате дорожной аварии погибла женщина – пассажир легкового автомобиля. Водитель "Ситроена" получил травмы различной степени тяжести", – уточняется в публикации.

Специалисты ведомства намерены выяснить причину и детали ДТП.

Ранее на Боровском шоссе в Москве столкнулись легковая машина и автобус. В результате аварии пострадали четыре пассажира. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему преимущество при перестроении автобусу.

