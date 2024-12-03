16 автомобилей и автобус попали в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

16 машин и автобус попали утром 3 декабря в массовое ДТП на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве также уточнили, что в результате аварии никто не пострадал. Кроме того, столичная Госавтоинспекция опровергла информацию о том, что причиной ДТП стал гололед.

О массовой аварии на севере Москвы стало известно утром 3 декабря. В связи с этим движение в сторону центра по дублеру было затруднено. Представитель экстренных служб сообщил в беседе с журналистами, что столкнулись автобус и 15 автомобилей.

Накануне несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне ТТК, в Лефортовском тоннеле. Информация о пострадавших не уточнялась. В связи с этим движение было затруднено на 2,5 километра.

