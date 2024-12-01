Один человек погиб во время ДТП в Новой Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Один человек погиб и еще трое пострадали во время аварии на трассе А-107. Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на источник.

"На трассе А-107 в районе деревни Сатино-Русское произошло столкновение двух грузовых автомобилей и одного легкового автомобиля", – сказал собеседник агентства.

Два человека из легкового и один из грузового автомобилей пострадали.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне 107-го км МКАД произошло массовое ДТП. Движение на участке удалось оперативно восстановить.