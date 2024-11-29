Один человек погиб в массовом ДТП на МКАД в районе развязки с Ярославским шоссе

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

В массовом ДТП на 95-м километре МКАД в районе развязки с Ярославским шоссе погиб один человек, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель грузовика наехал на стоящие после мелкого ДТП автомобили такси Volkswagen и Kia. Предварительно, в результате погиб водитель автомобиля Kia, который сидел на заднем пассажирском сидении Volkswagen для составления европротокола. Также ранения получил водитель автомобиля такси.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы города, сообщал телеграм-канал Дептранса Москвы. Движение в районе ДТП было затруднено на 1,5 километра.

Ранее ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Новом Арбате в районе дома 31/12. Из-за аварии в районе было затруднено движение.

До этого на Ленинском проспекте также столкнулись три автомобиля. Из-за ДТП движение в сторону области было затруднено на 1,3 километра.