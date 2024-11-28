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28 ноября, 15:57

Происшествия

Водитель мусоровоза задавил женщину во дворе дома в Павловском Посаде

Фото: 123RF/svetlanaevgrafova

Мусоровоз наехал на женщину во дворе дома в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

ДТП произошло днем 28 ноября. Водитель мусоровоза, двигаясь по дворовой территории улицы Кирова, задавил 59-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Павлово-Посадская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия, а также принятие по результатам проверки процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела.

Ранее водитель Lexus насмерть сбил пешехода на 5-м километре 2-го Успенского шоссе в Москве. По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм он скончался на месте.

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