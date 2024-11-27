Четыре автомобиля попали в ДТП на Новом Арбате

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Новом Арбате в районе дома 31/12, передает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас на месте ЧП работают оперативные службы Москвы и выясняют обстоятельства произошедшего. Информация о возможных пострадавших еще не поступала.

Из-за аварии в районе затруднено движение. В связи с этим водителям необходимо выбирать пути объезда.

Утром 27 ноября во дворе дома жилого комплекса "Лайково" в Одинцовском районе столицы взорвался легковой автомобиль. Людей в салоне взорвавшейся машины не было, однако повреждения получил рядом стоящий автомобиль. Предварительная версия случившегося – поджог с последующим воспламенением бензобака.

Накануне на Ленинском проспекте столкнулись три автомобиля. Из-за этого движение в сторону области было затруднено на 1,3 километра.