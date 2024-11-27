27 ноября, 15:15Происшествия
Четыре автомобиля попали в ДТП на Новом Арбате
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Новом Арбате в районе дома 31/12, передает пресс-служба столичного Дептранса.
В ведомстве подчеркнули, что сейчас на месте ЧП работают оперативные службы Москвы и выясняют обстоятельства произошедшего. Информация о возможных пострадавших еще не поступала.
Из-за аварии в районе затруднено движение. В связи с этим водителям необходимо выбирать пути объезда.
Утром 27 ноября во дворе дома жилого комплекса "Лайково" в Одинцовском районе столицы взорвался легковой автомобиль. Людей в салоне взорвавшейся машины не было, однако повреждения получил рядом стоящий автомобиль. Предварительная версия случившегося – поджог с последующим воспламенением бензобака.
Накануне на Ленинском проспекте столкнулись три автомобиля. Из-за этого движение в сторону области было затруднено на 1,3 километра.
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