Два автомобиля столкнулись на съезде с ТТК на проспект Мира

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП произошло на съезде с ТТК на проспект Мира в сторону области около станции метро "Рижская". Там столкнулись два автомобиля, передает пресс-служба столичного Дептранса.

В данный момент на месте ЧП работают оперативные службы города. Они должны будут выяснить все обстоятельства произошедшего. При этом информация о пострадавших пока уточняется.

Из-за аварии движение в районе затруднено, в связи с чем транспортное ведомство советует водителям выбирать пути объезда.

Накануне в поселке Новоселье Ломоносовского района в Ленинградской области произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. На тот момент было известно об 11 пострадавших, в том числе 5 несовершеннолетних.

Позже их количество увеличилось до 15 человек. При этом 14 из них были госпитализированы. Отмечалось, что большинство горожан сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести, лишь одна – в тяжелом.