Местные жители помогли задержать водителя, наехавшего на людей в Челябинске

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Задержать нетрезвого водителя, который наехал на пешеходов в Челябинске, удалось при помощи неравнодушных граждан. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Помощь полицейским оказали неравнодушные граждане, которые заблокировали автомобиль нарушителя", – написала она в телеграм-канале.

Автомобиль BMW X6 25 ноября наехал на пешеходов на углу улиц Братьев Кашириных и Чичерина Курчатовском районе Челябинска. В результате пострадали пятеро человек, включая маленького ребенка, их доставили в больницы.

При этом виновник ДТП скрылся с места происшествия. Всего за несколько минут инспекторы установили местонахождение авто и смогли оперативно задержать его. Выяснилось, что он не только был в состоянии алкогольного опьянения, но и ранее неоднократно становился виновником аварий и лишался прав за вождение в нетрезвом виде.

В настоящее время против мужчины составлен протокол об административном правонарушении, а его автомобиль эвакуирован на штрафстоянку. Также возбуждено уголовное дело.

