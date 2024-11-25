25 ноября, 13:30Происшествия
Водитель наехал на людей на пешеходном переходе в Челябинске
ДТП произошло на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина. На записях с камер видеонаблюдения видно, как после произошедшего машина, не сбавляя скорости, скрылась с места происшествия.
По предварительным данным, пострадали 5 человек. Сейчас им оказывается медицинская помощь.
Ранее пассажирская "Газель" опрокинулась в Буйнакском районе Дагестана. ДТП произошло на республиканской автодороге вблизи населенного пункта Чиркей. В результате пострадали 10 человек. Погибших не было.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".