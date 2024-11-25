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25 ноября, 13:30

Происшествия

Водитель наехал на людей на пешеходном переходе в Челябинске

Видео: телеграм-канал SHOT

Водитель наехал на стоявших у дороги людей в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

ДТП произошло на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина. На записях с камер видеонаблюдения видно, как после произошедшего машина, не сбавляя скорости, скрылась с места происшествия.

По предварительным данным, пострадали 5 человек. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Ранее пассажирская "Газель" опрокинулась в Буйнакском районе Дагестана. ДТП произошло на республиканской автодороге вблизи населенного пункта Чиркей. В результате пострадали 10 человек. Погибших не было.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

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