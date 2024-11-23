В Дагестане ребенок погиб из-за опрокидывания автомобиля водителем без прав

Фото: СУ СК России по Республике Дагестан

В Каякентском районе Дагестана водитель, ранее лишенный прав, опрокинул автомобиль, из-за чего погибла шестилетняя девочка и ранены еще два ребенка, сообщает Госавтоинспекция Дагестана в своем телеграм-канале.

27-летний местный житель управлял ВАЗ-21099. На высокой скорости он не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. Девочка скончалась в больнице от полученных травм.

Другие пострадавшие в возрасте четырех месяцев и трех лет находятся в реанимации. Медики оценивают их состояние как критическое.

При этом водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Ранее пассажирская "Газель" опрокинулась в Буйнакском районе Дагестана. ДТП произошло на республиканской автодороге вблизи населенного пункта Чиркей. Погибших нет. На месте происшествия работали оперативные службы и психологи МЧС.

После ДТП возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). В числе пострадавших три несовершеннолетних гражданина.