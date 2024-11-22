Движение на 12-м км внутренней стороны МКАД восстановлено после ДТП

Фото: Москва 24/Михаил Колобаев

Движение транспорта на 12-м километре МКАД в районе съезда № 11 восстановлено после аварии, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Движение на данном участке было временно затруднено из-за столкновения автомобиля Fiat Ducato с "КамАЗом". Водителей призывали выбирать пути объезда.

По предварительным данным ГАИ, водитель Fiat въехал в стоявший на пятой полосе грузовик, который проводил уборочные работы. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте.