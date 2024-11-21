Движение на Ярославском направлении МЖД восстановлено после ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение поездов на фрязевской ветке Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) полностью восстановлено после ДТП, передает пресс-служба магистрали.

В результате аварии головной вагон электрички частично сошел с рельс. Как уточнили в МЖД, железнодорожники смогли вернуть вагон на место, после чего отбуксировали его с места происшествия.

Поезд столкнулся с асфальтоукладчиком на перегоне Щелково – Соколовская утром 21 ноября. Причиной аварии стал несанкционированный выезд спецтранспорта на ж/д переезд перед приближающимся поездом, уточнили в МЖД.

В результате инцидента пострадал водитель асфальтоукладчика, он госпитализирован. Как рассказали в полиции, в момент аварии он укладывал асфальт на переезде.

Для перевозки пассажиров от станции Соколовская до Щелкова на время приостановки движения были запущены компенсационные автобусы. Начальник дороги Валерий Танаев руководил оперативным штабом, который был создан для координации работы по ликвидации последствий инцидента.

СК организовали проверку после столкновения. Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия, а также комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств ЧП.