Компенсационные автобусы назначены для перевозки пассажиров МЖД

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Компенсационные автобусы назначены для перевозки пассажиров от станции Соколовская до Щелково Московской железной дороги, сообщается в телеграм-канале МЖД.

Перевозчик уточнил, что из-за несанкционированного выезда асфальтоукладчика на железнодорожные пути перед приближающимся поездом поезда на фрязинской ветке Ярославского направления следуют от станции Монино до Щелкова и от Соколовской до Москвы.

Поезда дальнего следования № 91 Северобайкальск – Москва и № 35 Нижний Новгород – Москва прибыли на Восточный вокзал. Для координации работы по ликвидации последствий инцидента на МЖД создали оперативный штаб под руководством начальника дороги Валерия Танаева.

О столкновении поезда с асфальтоукладчиком на перегоне Щелково – Соколовская стало известно утром 21 ноября. По версии МЖД, причиной ДТП стал несанкционированный выезд асфальтоукладчика на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.

Водитель асфальтоукладчика пострадал. По данным полиции, в момент ДТП он проводил работы по укладке асфальта на переезде. Водителя доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.