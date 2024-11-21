Водитель асфальтоукладчика пострадал при столкновении с поездом на перегоне МЖД

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Водитель асфальтоукладчика пострадал в результате столкновения с поездом на перегоне Щелково – Соколовская Московской железной дороги. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД РФ по Московской области.

По данным полиции, асфальтоукладчик в момент ДТП проводил работы по укладке асфальта на переезде. Водителя госпитализировали в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение на ветке Ярославского направления МЖД полностью перекрыто.

О столкновении поезда с асфальтоукладчиком стало известно утром 21 ноября. По версии МЖД, причиной ДТП стал несанкционированный выезд асфальтоукладчика на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.