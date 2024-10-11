Два поезда столкнулись под Челябинском, один человек пострадал

Фото: vk.com/Южно-Уральская Магистраль РЖД

Два поезда столкнулись под Челябинском, в результате чего пострадал работник локомотивной бригады. Об этом сообщается в телеграм-канале Южно-Уральской железной дороги.

Инцидент произошел вечером 10 октября на станции Челябинск-Южный. После столкновения произошел сход трех порожних платформ и одной платформы с грузом.

Пострадавшему работнику оказывают необходимую медицинскую помощь. К месту происшествия направили восстановительный поезд со станции Челябинск.

Причины случившегося выясняются. Угрозы экологической безопасности нет, движение пассажирских поездов не изменено.

Ранее на железнодорожном мосту в районе города Кинель в Самарской области случился сильный взрыв. Произошло повреждение "островков безопасности". Пострадавших в результате взрыва не было, железнодорожные пути не повреждены.

Еще одно ЧП произошло в середине сентября на переезде в Костромской области, где поезд столкнулся с легковым автомобилем. Водитель авто выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.