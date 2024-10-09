РИА Новости: напоминающий взрывное устройство предмет нашли в поезде в Ярославле

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В грузовом составе с нефтепродуктами на железнодорожной станции в Ярославле нашли подозрительный предмет, внешне напоминающий взрывное устройство малой мощности, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Опасную находку обнаружили несколько дней назад. Она была в поезде с цистернами с топливом. Прибывшие на место происшествия силовики изъяли ее и отправили на исследование криминалистам.

Ранее ФСБ предотвратила серию диверсий и нападений на силовиков в Ингушетии. Спецслужбы уточнили, что противоправную деятельность восьмерых местных жителей пресекли в городах Магас и Назрань. Злоумышленники готовили диверсии на объектах энергетической инфраструктуры региона и нападения на сотрудников правоохранительных органов.

При задержании один из них оказал вооруженное сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, остальных арестовали. Следственный отдел УФСБ России по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к диверсии", "Незаконный оборот огнестрельного оружия" и "Незаконное изготовление взрывных устройств". Личности задержанных в ФСБ не раскрыли.