ФСБ предотвратила серию терактов и диверсий в Ингушетии

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ предотвратила серию диверсий и нападений на силовиков в Ингушетии, сообщает "Интерфакс".

Спецслужбы уточнили, что противоправную деятельность восьмерых местных жителей пресекли в городах Магас и Назрань. Злоумышленники готовили диверсии на объектах энергетической инфраструктуры региона и нападения на сотрудников правоохранительных органов.

При задержании один из них оказал вооруженное сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, остальных арестовали.

По адресам проживания задержанных, а также в оборудованных тайниках и схронах обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, гранатомет, 5 автоматов, 9 пистолетов, 11 гранат с запалами, свыше 8,5 тысячи патронов различного калибра, электронные носители информации, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к диверсии", "Незаконный оборот огнестрельного оружия" и "Незаконное изготовление взрывных устройств". Личности задержанных в ФСБ не раскрыли.

Ранее ФСБ задержала в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шесть человек, в том числе трех подростков, которые были причастны к поджогам железнодорожных объектов и оборудований связи. Против всех задержанных были возбуждены уголовные дела о теракте.

Следователи проводят проверки на наличие в действиях злоумышленников признаков преступления по статье "Госизмена". Во время допроса были получены доказательства, подтверждающие вовлечение граждан в преступную деятельность спецслужбами Украины, за что обещали вознаграждение в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

