На ж/д мосту в Самарской области прогремел взрыв

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На железнодорожном мосту в районе города Кинель в Самарской области произошел сильный взрыв. Об этом сообщает правительство региона.

Уточняется, что произошло повреждение "островков безопасности". Пострадавших в результате взрыва нет, железнодорожные пути не повреждены.

В Куйбышевской железной дороге заявили, что причиной ЧП стало незаконное вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

На месте происшествия работают сотрудники безопасности, движение поездов временно приостановлено.

Ранее взрыв прогремел на автозаправке в пригороде Махачкалы. В результате инцидента здание АЗС полностью разрушилось, а соседние техническая станция и столовая загорелись. Всего в результате происшествия пострадали 23 человека.