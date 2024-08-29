СК не удалось установить полный круг лиц, причастных к подрыву Крымского моста

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Российским следователям не удалось установить всех соучастников подрыва Крымского моста, произошедшего в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на один из судебных документов.

В связи с этим у следствия есть основания полагать, что проходящие по делу Олег Антипов, Александр Былин и Дмитрий Тяжелых, находясь на свободе, вступят в контакт с другими соучастниками, чтобы уклониться от уголовной ответственности, попытаются сокрыть или уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствуют производству по уголовному делу.

Подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту, который повлек возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, произошел 8 октября 2022 года. В результате ЧП погибли четыре человека, также были разрушены два автомобильных пролета моста.

Позднее Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию подтвердили в ФСБ России, назвав организатором теракта ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.