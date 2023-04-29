Пожар на нефтебазе в Севастополе полностью потушен

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Возгорание на нефтебазе в Севастополе полностью ликвидировано. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.

"Начальник главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Анатольевич Рохлин только что доложил, что пожар полностью ликвидирован. На месте остается дежурный расчет", – поделился Развожаев.

Глава региона также поблагодарил спасателей за оперативную работу.

Пожар в резервуаре с топливом в севастопольском микрорайоне Казачья Бухта вспыхнул 29 апреля. Возгорание распространилось на площади в около 1 000 квадратных метров.

Происшествие случилось из-за упавшего беспилотника. По словам местных властей, огонь не угрожает гражданской инфраструктуре.

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